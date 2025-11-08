Sudtirol-Carrarese 1-1. Gli Highlights
Arriva un pareggio al “Druso” tra Sudtirol e Carrarese. Termina 1-1 il match, con le due squadre che si dividono la posta in palio, dopo un match equilibrato.
Inizia il match ed arriva subito un duro colpo per i padroni di casa: brutto intervento di Merkaj con l’arbitro che estrae rosso diretto per l’attaccante. Nonostante ciò, la prima frazione di gara termina sul risultato di 0-0
Nella ripresa i toscani trovano subito il gol del vantaggio, grazie al rigore trasformato da Schiavi. La risposta dei tirolesi non si fa attendere, trovando il pareggio tre minuti più tardi con Odogwu. Nel finale i gialloblù provano a trovare il gol vittoria, ma l’incontro termina in parità