Frosinone-Modena 2-2. Gli Highlights
Si è concluso sul risultato di 2-2 il match dello “Stirpe” tra Frosinone e Modena. I canarini nella seconda frazione di gioco rimontano un passivo di due reti, portando a casa un punto che li tiene ancorati alla zona promozione.
Partono forte i padroni di casa, sbloccando al 9′ il match con la rete di Koutsoupias. I ciociari vanno al riposo in vantaggio per 1-0, trovando subito il raddoppio ad inizio ripresa con la rete di Calo al 50′.
Dopo il secondo gol subito i canarini hanno una reazione di orgoglio, accorciando le distanze al 56′ con la rete di Zampano. Completa la rimonta il gol di Massolin al 89′, che quando nessuno ci credeva più regala il pareggio alla formazione ospite.