Frosinone-Modena 2-2. Gli Highlights

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Si è concluso sul risultato di 2-2 il match dello “Stirpe” tra Frosinone e Modena. I canarini nella seconda frazione di gioco rimontano un passivo di due reti, portando a casa un punto che li tiene ancorati alla zona promozione.

Partono forte i padroni di casa, sbloccando al 9′ il match con la rete di Koutsoupias. I ciociari vanno al riposo in vantaggio per 1-0, trovando subito il raddoppio ad inizio ripresa con la rete di Calo al 50′.

Dopo il secondo gol subito i canarini hanno una reazione di orgoglio, accorciando le distanze al 56′ con la rete di Zampano. Completa la rimonta il gol di Massolin al 89′, che quando nessuno ci credeva più regala il pareggio alla formazione ospite.

 

Ultimissime

Reggiana-Entella, Dionigi: «Abbiamo affrontato una squadra che gioca un buon calcio, importante non aver perso»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Augello: «Sconfitta meritata, loro più feroci di noi. Ora dobbiamo cambiare marcia»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Inzaghi: «Approccio sbagliato, dobbiamo chiedere scusa. Ora sfruttiamo la sosta per ripartire»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Sudtirol-Carrarese 1-1. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Frosinone-Modena 2-2. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025