Inzaghi: «Non mi è piaciuto l’arbitraggio, ma la Juve Stabia ha meritato»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Nella seconda parte della conferenza stampa, Filippo Inzaghi ha parlato anche della gestione arbitrale, del nervosismo in campo e del suo ex compagno Ignazio Abate, oggi tecnico della Juve Stabia.

«Non abbiamo scusanti, ma non mi è piaciuto l’arbitraggio — ha detto Inzaghi —. Non abbiamo perso per questo, però la gestione non mi è sembrata equilibrata. Alcuni gialli erano dubbi, e siamo stati costretti a togliere giocatori importanti come Palumbo, che rischiava il secondo cartellino. Dobbiamo essere più furbi e non farci trascinare dal nervosismo».

Sul valore della sconfitta e sul confronto con il passato, il tecnico ha aggiunto: «La Serie B è questa. Negli ultimi anni al Palermo ci hanno accreditato come la squadra più forte, ma non lo siamo ancora. Ci manca ancora la cattiveria e la mentalità per diventare una vera corazzata».

Inzaghi ha poi voluto fare i complimenti al suo ex compagno e oggi avversario: «Ritrovare Abate è stato bello. Gli faccio i complimenti, la sua Juve Stabia conferma quanto di buono aveva fatto lo scorso anno. Giocare qui è difficile per tutti e lui sta facendo un ottimo lavoro».

Chiusura con uno sguardo al futuro: «Abbiamo una società top e tifosi eccezionali, ma non siamo ancora alla loro altezza. Dobbiamo lavorare di più, parlare meno e dimostrare sul campo di meritare questa maglia».

Ultimissime

Reggiana-Entella, Dionigi: «Abbiamo affrontato una squadra che gioca un buon calcio, importante non aver perso»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Augello: «Sconfitta meritata, loro più feroci di noi. Ora dobbiamo cambiare marcia»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Inzaghi: «Approccio sbagliato, dobbiamo chiedere scusa. Ora sfruttiamo la sosta per ripartire»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Sudtirol-Carrarese 1-1. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Frosinone-Modena 2-2. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025