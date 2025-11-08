Empoli-Catanzaro 1-0. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Al “Castellani” termina 1-0 per i padroni di casa. Arriva la prima vittoria in questa nuova avventura sulla panchina dell’Empoli per Alessio Dionisi, con la squadra che porta a casa i tre punti davanti al proprio pubblico.

Prima frazione di gioco equilibrata, in cui nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento. Al 44′ arriva però un duro colpo per gli azzurri: doppia ammonizione per Popov e squadra che va al riposo in 10 uomini.

Nella ripresa la formazione di Dionisi non si abbatte, trovando al 59′ un prezioso calcio di rigore: dal dischetto va Shpendi, che batte Pigliacelli e regala il vantaggio ai suoi. Nella restante mezz’ora di gioco i toscani si limitano a difendere il gol di vantaggio, portando a casa tre punti importanti per la classifica.

 

