Augello: «Sconfitta meritata, loro più feroci di noi. Ora dobbiamo cambiare marcia»

Il terzino del Palermo, Tommaso Augello, ha commentato la sconfitta contro la Juve Stabia ai microfoni ufficiali del club, analizzando con lucidità una prestazione al di sotto delle aspettative e riconoscendo i meriti degli avversari.

«È stata una partita molto difficile per noi — ha dichiarato Augello —. Nel primo tempo loro hanno meritato il vantaggio: hanno preso in mano la partita, hanno giocato meglio, arrivavano sempre prima sulle seconde palle ed erano più feroci di noi».

Nella ripresa, il Palermo ha provato a reagire, ma senza riuscire a cambiare l’inerzia della gara. «Nel secondo tempo si sono abbassati un po’, ci hanno lasciato il possesso palla — ha spiegato il difensore rosanero — ma non abbiamo creato i presupposti per pareggiarla. È una vittoria meritata da parte loro, sono stati bravi».

Augello non nasconde la delusione: «Dobbiamo migliorare tanto e ripartire, perché è una sconfitta difficile da accettare. La verità è che sono andati più forti di noi e questo non deve accadere. Ora bisogna resettare in fretta e recuperare energie fisiche e mentali durante la sosta».

Chiusura con uno sguardo al futuro: «Dobbiamo cambiare marcia — ha concluso —, altrimenti sarà un campionato difficilissimo. Serve ripartire da me in primis, liberare la mente e andare più forti. Quando abbiamo la palla dobbiamo fare meglio e costruire più occasioni da gol».