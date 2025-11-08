Reggiana-Entella, Dionigi: «Abbiamo affrontato una squadra che gioca un buon calcio, importante non aver perso»

In seguito al pareggio della sua Reggiana nel match casalingo contro l’Entella, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei granata Davide Dionigi.

«Oggi non eravamo i soliti – ha dichiarato – siamo partiti bene ma poi abbiamo sofferto l’Entella e la partita è diventata scorbutica. Qualcuno ha accusato un po’ di stanchezza dopo queste ultime gare ravvicinate, ma la partita andava fatta così»

Dionigi, ha poi aggiunto: «L’Entella è una buona squadra e lo aveva dimostrato anche con l’Empoli. Adesso dobbiamo recuperare alcuni giocatori, perché tanti hanno speso molto in queste quattro partite. Ci sono gare in cui bisogna accontentarsi e portare a casa il punto»

E su come valuta l’avversario, dichiara: «È una squadra organizzata che gioca un buon calcio. Pensavo che a un certo punto potesse calare, e infatti è successo, ma poi è riuscita a riprendersi. In un campionato lungo come questo è importante la continuità, non andare a folate. Avevo detto che non sarebbe stata semplice e se l’avessimo presa con presunzione l’avremmo persa»

Infine, sull’aspetto positivo di questa gara non ha dubbi: «Ho visto grande dedizione anche nei momenti di difficoltà e siamo stati attenti sui calci piazzati. Non è stata una bella partita, ma l’importante era non perderla. Ora la sosta ci servirà per recuperare forze ed energie, per riavere quei giocatori che ci permettono di esprimere meglio le nostre idee»