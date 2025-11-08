Serie B: il Venezia batte 3-1 la Sampdoria e raggiunge il Palermo a quota 19 punti. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Si è appena concluso il match del “Penzo” tra Venezia e Sampdoria. Vincono con il risultato di 3-1 i padroni di casa, che portano a casa i tre punti. Continua il periodo negativo dei blucerchiati, che non vincono in campionato dal 17 Ottobre.

Grande primo tempo da parte dei lagunari, che al 24′ passano in vantaggio grazie al gol di Busio, che sfrutta l’assist di Doumbia e batte Ghidotti. Il raddoppio arriva 10 minuti più tardi, con la rete al 34′ di Hainaut

Nella ripresa gli ospiti provano a reagire, accorciando le distanze al 67′ con la rete dell’ex Palermo Liam Henderson. Il Venezia, però, gestisce bene il risultato, trovando al 77′ la rete di Fila che firma il definitivo 3-1.

Con questa vittoria la formazione di Stroppa si porta a quota 19 punti, raggiungendo i rosanero al quinto posto in classifica. Sempre più in crisi invece la Sampdoria, che resta ferma all’ultimo posto con appena 7 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Modena – 25

Monza – 23

Frosinone – 22

Cesena – 20

Venezia – 19

Palermo – 19

Juve Stabia – 17

Reggiana – 16

Avellino – 16

Carrarese – 15

Catanzaro – 15

Padova – 14

Empoli – 14

Entella – 14

Bari – 13

Südtirol – 13

Mantova – 11

Spezia – 8

Pescara – 8

Sampdoria – 7

 

Ultimissime

Serie B: il Venezia batte 3-1 la Sampdoria e raggiunge il Palermo a quota 19 punti. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Reggiana-Entella, Dionigi: «Abbiamo affrontato una squadra che gioca un buon calcio, importante non aver perso»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Augello: «Sconfitta meritata, loro più feroci di noi. Ora dobbiamo cambiare marcia»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Inzaghi: «Approccio sbagliato, dobbiamo chiedere scusa. Ora sfruttiamo la sosta per ripartire»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Sudtirol-Carrarese 1-1. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025