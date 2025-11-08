Serie B: il Venezia batte 3-1 la Sampdoria e raggiunge il Palermo a quota 19 punti. La classifica aggiornata
Si è appena concluso il match del “Penzo” tra Venezia e Sampdoria. Vincono con il risultato di 3-1 i padroni di casa, che portano a casa i tre punti. Continua il periodo negativo dei blucerchiati, che non vincono in campionato dal 17 Ottobre.
Grande primo tempo da parte dei lagunari, che al 24′ passano in vantaggio grazie al gol di Busio, che sfrutta l’assist di Doumbia e batte Ghidotti. Il raddoppio arriva 10 minuti più tardi, con la rete al 34′ di Hainaut
Nella ripresa gli ospiti provano a reagire, accorciando le distanze al 67′ con la rete dell’ex Palermo Liam Henderson. Il Venezia, però, gestisce bene il risultato, trovando al 77′ la rete di Fila che firma il definitivo 3-1.
Con questa vittoria la formazione di Stroppa si porta a quota 19 punti, raggiungendo i rosanero al quinto posto in classifica. Sempre più in crisi invece la Sampdoria, che resta ferma all’ultimo posto con appena 7 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Modena – 25
Monza – 23
Frosinone – 22
Cesena – 20
Venezia – 19
Palermo – 19
Juve Stabia – 17
Reggiana – 16
Avellino – 16
Carrarese – 15
Catanzaro – 15
Padova – 14
Empoli – 14
Entella – 14
Bari – 13
Südtirol – 13
Mantova – 11
Spezia – 8
Pescara – 8
Sampdoria – 7