È ormai tutto pronto per la conferma di Carlo Osti come direttore sportivo del Palermo per la stagione 2025/26. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma – come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia – l’accordo è definito e sarà comunicato nei prossimi giorni, molto probabilmente insieme all’annuncio dell’addio di Alessio Dionisi.

La permanenza di Osti è stata fortemente voluta dalla dirigenza del City Football Group, che ha valutato positivamente il suo contributo nella seconda parte della stagione. Per affiancarlo, si ipotizza l’arrivo di un profilo più giovane, pronto a collaborare e a costruire insieme un progetto a lungo termine.

Nodo Dionisi: trattativa in corso per la rescissione

Il ritardo nella comunicazione ufficiale è legato proprio alla definizione della separazione da Dionisi, il cui contratto – in scadenza nel 2027 – prevede un ingaggio da 600 mila euro netti a stagione. Come sottolinea Orifici nel Giornale di Sicilia, entrambe le parti stanno cercando un’intesa per la rescissione consensuale, anche se la complessità della situazione potrebbe costringere il club a procedere con l’esonero formale.

Una volta risolto questo passaggio, sarà proprio Osti a ufficializzare il nuovo allenatore. Il nome in cima alla lista resta Alberto Gilardino, già contattato e considerato il più adatto al nuovo ciclo tecnico. In alternativa, restano in lizza Fabio Pecchia e Davide Possanzini. Piace anche Paolo Vanoli, ma il tecnico del Torino – che lo scorso anno eliminò il Palermo dai playoff con il Venezia – ha fatto capire di voler restare in granata: «Ho un contratto e la società ha l’opzione di rinnovo, l’intenzione è continuare insieme e migliorare», ha dichiarato.

Tanti nodi di mercato da sciogliere

Dopo la scelta del tecnico, toccherà a Osti affrontare subito le questioni più urgenti di mercato. I primi nomi in bilico sono Di Mariano e Di Francesco, entrambi in scadenza, mentre restano da valutare eventuali riscatti per alcuni giocatori in prestito, come il difensore Baniya o il portiere Audero.

Il Palermo, insomma, è già all’opera per non perdere tempo. La volontà è chiara: iniziare la stagione 2025/26 con decisione e idee chiare, sia in panchina che in campo.