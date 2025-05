Giornale di Sicilia: “Palermo, in due passano tra gli “over”: occhio alle liste e alle uscite”

Come in ogni sessione di mercato, anche quest’estate il Palermo dovrà fare i conti con la rigida normativa imposta dalla Lega B sulle liste degli over, che potranno essere al massimo 18. È un vincolo non negoziabile, e da cui dipenderanno molte delle scelte strategiche del club, a partire dal 1° luglio, giorno di apertura ufficiale delle trattative.

Secondo quanto riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, due elementi della rosa passeranno formalmente nel gruppo degli “over”: si tratta di Ranocchia e Pierozzi, entrambi nati nel 2001 e dunque fuori dalla categoria under secondo i parametri federali.

Ranocchia e Pierozzi: promozione con riserva

Entrambi non hanno brillato nell’ultima stagione. Ranocchia, nonostante gli 8 assist (dato che lo pone tra i migliori in Serie B), ha faticato in una nuova posizione più arretrata, pagando soprattutto in fase difensiva. Pierozzi, invece, è stato rallentato dagli infortuni nella prima parte della stagione e ha trovato continuità solo nel finale, ma senza imporsi.

Nonostante ciò, come evidenzia ancora Arena sul Giornale di Sicilia, difficilmente il club se ne priverà. Alla partenza per il ritiro estivo, i giocatori in lista over saranno 17, escludendo però chi terminerà i prestiti come Henry, Audero e Baniya, e chi – come Sirigu – lascerà Palermo per fine contratto il 30 giugno.

Cessioni, prestiti e rientri da valutare

Non rientrano nei 17 neanche i rientri dai prestiti, che il club valuterà con attenzione. Alcuni under come Peda e Corona potrebbero essere reintegrati, mentre per altri si prospetta un addio.

Tra i nomi più in discussione figurano Di Mariano, Insigne, Di Francesco – tutti in scadenza nel 2026 – e Nikolaou, legato a Dionisi. Sul fronte under, l’area tecnica valuterà una rivoluzione più profonda: Desplanches è sparito dai radar dopo gli errori iniziali, Buttaro ha totalizzato appena 54 minuti e Vasic è ancora a quota zero tra gol e assist. Per tutti e tre si cerca una soluzione in prestito, preferibilmente in Serie B.

In particolare, c’è già l’interesse del Padova neopromosso per Peda, che il club veneto sarebbe felice di riabbracciare dopo averlo ceduto al Palermo per 2 milioni nel 2023.

Lund, permanenza a metà

Più probabilità di restare per Lund, anche se il danese non ha mostrato i progressi attesi e potrebbe finire nuovamente come riserva, visto che è improbabile che la società ripeta l’errore di affidarsi a un solo terzino mancino.