Escl. Ag. Vanoli: «Addio al Torino non è un’ipotesi. È un allenatore da Serie A»

«Vanoli al Palermo? Il suo possibile addio al Torino non è un’ipotesi presa in considerazione. Alla guida dei granata è stato protagonista di una stagione importante e ha assolutamente dimostrato di essere un allenatore da Serie A».

Queste le considerazioni rilasciate ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com da Andrea D’Amico, agente dell’attuale tecnico del Torino Paolo Vanoli, accostato al Palermo in vista della prossima stagione.

Alla domanda sulla stagione appena conclusa dai rosanero, D’Amico ha aggiunto:

«Conosco molto bene Gardini, Bigon e Osti e sono perfettamente a conoscenza dell’impegno che mettono nella causa Palermo. A volte, nel calcio, puoi anche fare bene le cose e non essere comunque supportato dai risultati. Spero di rivedere il prima possibile il Palermo in Serie A. La conferma di Osti è una scelta che va in questa direzione, considerato che stiamo parlando di un professionista importante che farà bene».