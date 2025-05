Vanoli sul suo futuro: «Il Torino ha l’opzione per un altro anno, l’intenzione è costruire qualcosa insieme»

Domani, domenica 25 maggio, il Torino ospiterà la Roma in occasione dell’ultima giornata di campionato. Durante la conferenza stampa della vigilia, il tecnico dei granata, Paolo Vanoli, ha parlato sia della gara sia del proprio futuro:

«Sarà una partita difficile. La Roma con Ranieri ha fatto qualcosa di straordinario, è una squadra di valore e sappiamo che cosa si gioca. Noi vogliamo finire nel migliore dei modi. Sono convinto che avremmo potuto fare di più. Non c’è la sfera magica, ma sappiamo com’è andata l’annata con tanti alti e bassi. Mi è dispiaciuto per il finale, sta nascondendo tante cose che abbiamo fatto bene nella seconda parte. Si può lasciare il finale di campionato con delusione, ma nel lavoro bisogna essere positivi e ottimisti. L’ho detto ai ragazzi, dispiace per questo finale».

«Quanto al futuro – prosegue Vanoli – lo ha detto anche il presidente. La società ha l’opzione per un altro anno, l’intenzione è costruire qualcosa. Ma Mourinho diceva che nel 99,9% c’è sempre lo 0,001%…Non guardo il mio contratto, guardo la crescita della squadra. L’obiettivo è migliorarsi continuamente: si sperava di finire meglio, ora guardiamo a cosa fare di meglio»