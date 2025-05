Serie A: Bologna sconfitto 1-3, il Genoa termina la stagione con una vittoria. La classifica aggiornata

Si è appena concluso sul risultato di 1-3 il match della 38esima giornata di Serie A tra Bologna e Genoa. I padroni di casa, già in Europa grazie alla vittoria della Coppa Italia, crollano davanti ai propri tifosi, andando sotto di tre reti nella prima frazione di gioco. Infatti, la firma di Vitinha e la doppietta del giovane Venturino permettono agli uomini di Vieira di concludere il primo tempo avanti di tre reti. Nella ripresa, il gol del solito Orsolini permette agli emiliani di rendere la sconfitta meno pesante, ma che comunque non compromette sicuramente un’annata storica per via del trofeo aggiunto in bacheca. Tuttavia, il Bologna seguirà con una certa attenzione la gara delle 20:45 tra Milan e Monza: con una vittoria, i rossoneri supererebbero in classifica i rossoblù.

La classifica aggiornata

Napoli – 82 punti*

Inter – 81 punti*

Atalanta – 74 punti

Juventus – 67 punti

Roma – 66 punti

Lazio – 65 punti

Fiorentina – 62 punti

Bologna – 62 punti*

Milan – 60 punti

Como – 49 punti*

Torino – 44 punti

Udinese – 44 punti

Genoa – 43 punti*

Cagliari – 36 punti*

Verona – 34 punti

Parma – 33 punti

Lecce – 31 punti

Empoli – 31 punti

Venezia – 29 punti

Monza – 18 punti