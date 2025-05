Abodi: «Euro 2032, entro ottobre 2026 la lista dei cinque stadi. Mancano due sedi»

Intervenuto nella giornata di ieri, venerdì 23 maggio, al Festival dell’Economia di Trento, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha parlato della situazione degli stadi italiani anche in ottica Euro 2032:

«Alla scadenza di ottobre 2026 arriveremo con la lista dei cinque stadi per gli Europei di calcio del 2032. E’ noto che le città di Milano, Roma e Torino saranno tre delle sedi italiane per gli Europei del 2032, mentre si cerca ancora di capire quali sono le altre due città che le affiancheranno. Tra le opzioni ci sono Firenze (con il nuovo Franchi), Genova (in caso di restyling del Ferraris) e Napoli (con la ristrutturazione del Maradona), ma non solo. Le città indicate dalla Federcalcio nel suo dossier per la competizione prevedevano anche Bari (stadio San Nicola), Bologna (il Renato Dall’Ara, in gioco per una ristrutturazione), Cagliari (anche qui con il nuovo stadio) e Verona (stadio Marcantonio Bentegodi)».