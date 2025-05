Palermo, Gomis: «È stata la stagione più dura della mia carriera. Guardo avanti per un futuro roseo»

Protagonista indiscusso nel primo match di Coppa Italia contro il Parma, terminato 0-1 a favore del Palermo, Alfred Gomis ha dovuto concludere la sua prima stagione in rosanero ad agosto per via di un brutto infortunio al ginocchio rimediato nella prima sfida di campionato contro il Brescia. Attraverso un post su Instagram, l’estremo difensore dei siciliani ha pubblicato un post con le seguenti parole:

“Cara Palermo e cari palermitani. Questa stagione è stata la più dura della mia carriera. Un infortunio che mi ha tenuto lontano per molto tempo ma che mi ha fatto sentire il vostro UNICO calore e tutto il vostro affetto.

Ho lavorato sodo, gioito per briciole e sofferto anche dopo aver fatto passi da gigante perché non mi sembrava mai abbastanza.

Il peggio, il duro lavoro e la sofferenza restano alle mie spalle.

Guardo avanti per un futuro roseo come i nostri colori in attesa di poter dare il mio contributo sul quel rettangolo verde che mi è tanto mancato e in questo stadio che tutti amiamo.

Forza Palermo!”.

