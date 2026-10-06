Nations League, tutti i finali: la Spagna ribalta la Croazia, poker Slovacchia

Si è chiusa la serata di Nations League con diverse sfide decisive per la quarta giornata della fase a gironi. Non sono mancate sorprese e risultati importanti, soprattutto nei gruppi di League A e League B.

In League A, la Spagna supera la Croazia in trasferta con il punteggio di 2-1, mentre l’Inghilterra si impone nettamente sulla Repubblica Ceca: 3-0 il risultato finale.





Passando alla League B, arriva la sconfitta interna della Scozia, battuta 2-1 dalla Slovenia. Successo netto, invece, per la Svizzera, che supera la Macedonia del Nord con un convincente 3-0.

Diversi risultati anche in League C. L’Albania supera San Marino per 2-1, mentre la Bielorussia batte la Finlandia 1-0. La gara ha visto protagonista anche Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, entrato al 58′ senza però riuscire a trovare la rete del pareggio.

Finisce invece 0-0 la sfida tra Estonia e Islanda. Successo della Bulgaria, che passa sul campo del Lussemburgo con un 2-0, mentre la Slovacchia travolge la Moldavia con un netto 4-0.

Tutti i risultati finali

League A

Croazia 1-2 Spagna

Inghilterra 3-0 Repubblica Ceca

League B

Scozia 1-2 Slovenia

Svizzera 3-0 Macedonia del Nord

League C

Albania 2-1 San Marino

Bielorussia 1-0 Finlandia

Estonia 0-0 Islanda

Lussemburgo 0-2 Bulgaria

Moldavia 0-4 Slovacchia