Prima pagina Giornale di Sicilia: “Bani carica i rosanero: arriveremo all’obiettivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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Il capitano dei rosanero rilancia

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Un maxi Palermo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Schifani scaricato da Forza Italia minaccia di dimettersi”

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Prima pagina Tuttosport: “Pellegri: «Pronto e felice»”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Italia vede il futuro”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bella forza”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mazzette, i filmati contro Armao”

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Prima pagina Tuttosport: “Festival D’Italia”

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Prima pagina Tuttosport: “Italia, rifacci divertire”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, i ragazzi di Pippo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ultimo conflitto”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “La corsa verso il centro”

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La Nazione, “Zedadka: «Palermo squadra forte, una partita così deve far scattare qualcosa in più»”

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Repubblica: “Palermo, una squadra costruita per vincere: in rosa venti promozioni in Serie A”

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Giornale di Sicilia, “Bani: «Empoli difficile, il cambio di allenatore porta aria fresca. Ci faremo trovare pronti»”

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Giornale di Sicilia, “Bani: «Vavassori ha qualità importanti. Hernani ci farà fare un salto importante»”

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Giornale di Sicilia, “Bani: «Sappiamo per cosa giochiamo. Un passo alla volta arriveremo al nostro obiettivo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026