Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Italia vede il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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Mancini ha ribaltato l’Italia

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Bella forza”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, talismano Pohjanpalo a Empoli”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mazzette, i filmati contro Armao”

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Prima pagina Tuttosport: “Festival D’Italia”

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Prima pagina Tuttosport: “Italia, rifacci divertire”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, i ragazzi di Pippo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ultimo conflitto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 5, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “La corsa verso il centro”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tangenti, al setaccio i contatti di Armao”

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Prima pagina Tuttosport: “Il Mancio style seduce l’Italia”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan su Endrick”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Hernani, la chiave di Inzaghi”

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Ultimissime

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Gazzetta dello Sport: “Prandelli: «Italia, la rivoluzione è cominciata. Mancini ha coraggio. Baldini? Un uomo vero»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Serie B, Verona, Pisa e Cremonese ripartono: Baroni cerca equilibrio, Bianco cambia modulo e Pecchia recupera uomini”

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Corriere dello Sport: “FIGC, Malagò commissario al posto di Malagò: elezioni il 14 dicembre. Pronto a ricandidarsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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Corriere dello Sport: “Palermo, è la squadra dei ballottaggi: da Perin-Fortin a Pohjanpalo-Gabrielloni, Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
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Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia metodo durante la sosta: niente amichevoli. Perin e Gyasi tornano in gruppo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026