Nations League, Bielorussia-Finlandia 1-0: Pohjanpalo entra al 58′ ma non basta, finlandesi ko

La Finlandia cade contro la Bielorussia. La sfida termina 1-0 per i padroni di casa, capaci di sbloccare il risultato dopo appena un minuto con Shumanskiy e di difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

La formazione finlandese ha avuto l’occasione per pareggiare già nel primo tempo. Al 14′ è arrivato un calcio di rigore per la Bielorussia, conquistato da Shumanskiy dopo un fallo di Peltola, ma il portiere finlandese è riuscito a neutralizzare la conclusione dal dischetto. Al 18′, invece, è stata la Finlandia a sfiorare il gol con Svanbäck, fermato dalla traversa.





Pohjanpalo entra al 58′

Joel Pohjanpalo, partito inizialmente dalla panchina, è entrato in campo al 58′, prendendo il posto di Svanbäck. L’attaccante del Palermo ha avuto poco più di mezz’ora a disposizione per provare a cambiare l’inerzia della partita.

Il centravanti finlandese si è fatto vedere soprattutto nel finale. All’87′ Pohjanpalo ha provato a trovare la porta con una conclusione che, però, è terminata fuori. Un tentativo che rappresenta l’unica conclusione registrata dell’attaccante del Palermo nel finale di gara.

Prima dell’ingresso di Pohjanpalo, la Finlandia aveva cercato il pareggio con Keskinen, autore di un tiro terminato fuori al 53′. Nel corso della ripresa il commissario tecnico ha effettuato diversi cambi, inserendo anche Jukkola, che al 79′ ha impegnato il portiere bielorusso con una conclusione parata.

La Finlandia ha provato a spingere fino agli ultimi minuti, ma senza riuscire a trovare il gol del pareggio. Dopo tre minuti di recupero è arrivato il triplice fischio: Bielorussia 1-0 Finlandia.

Per Pohjanpalo, dunque, poco più di mezz’ora in campo e una conclusione nel finale, senza riuscire a incidere sul risultato. La Finlandia torna a casa con una sconfitta, mentre la Bielorussia può festeggiare il successo grazie alla rete realizzata in apertura da Shumanskiy.