Nations League: la Croazia resiste alla Francia, avanti Portogallo e Spagna. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite di Nations League di stasera, domenica 23 marzo. Di seguito i risultati parziali:

Quarti di finale:

FRANCIA-CROAZIA 0-0 / and. 0-2

GERMANIA-ITALIA 3-0 (30′ rig. Kimmich, 36′ Musiala, 45′ Kleindienst) / and. 2-1

SPAGNA-OLANDA 1-0 (6′ rig. Oyarzabal) / and. 2-2

PORTOGALLO-DANIMARCA 1-0 (6′ Ronaldo sbaglia un rigore, 38′ aut. Andersen) / and. 0-1

Sfida retrocessione dalla Lega A alla B:

BELGIO-UCRAINA 0-0 / and. 1-3

Sfida retrocessione dalla Lega B alla C:

IRLANDA-BULGARIA 0-1 (30′ Antov) / and. 2-1