Modena, Pergreffi: «Restano otto partite, poi tireremo le somme»

Il capitano del Modena, Antonio Pergreffi, nell’intervista rilasciata ai microfoni del sito Parlandodisport.it, ha rilasciato delle dichiarazioni sugli ultimi risultati deludenti rimediati dalla squadra emiliana:

«E’ chiaro che in questo momento dire qualsiasi cosa potrebbe portare a opinioni e pensieri diversi. A volte è meglio parlare di meno e rispondere con i fatti. Dopo Cittadella, nessuno si aspettava un solo punto nelle successive tre partite. Naturalmente bisogna fare di più e dare il massimo sotto ogni punto di vista, a partire da orgoglio e prestazione personale. Le critiche dei tifosi sono giuste, ma a loro faccio un appello: serve equilibrio e con l’aiuto di tutti ci si può mettere alle spalle l’ultimo periodo. La società non è contenta della situazione e non lo siamo nemmeno noi. Dobbiamo trovare subito una quadra e uscire da questo momento delicato, a partire dal match contro il Catanzaro in cui ognuno di noi dovrà riscattarsi e giocare al 100%».

Sul campionato: «Restano otto partite e cinque, di cui tre derby, saranno in casa nostra. Giocare al Braglia deve essere un grande aiuto per noi e uno stimolo per fare ancora di più. Peccato per il cammino esterno, troppo poco ciò che abbiamo ottenuto in trasferta. Bisogna però pensare solo al presente e poi a fine stagione si tireranno le somme, ora tocca a noi dare un segnale importante».