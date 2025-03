Italia U21, Nunziata: «Contro la Danimarca penso di dare la possibilità a tutti di giocare»

Domani alle ore 18:15, allo stadio Tombolato di Cittadella, l’Italia U21 affronterà i pari età della Danimarca. Per il CT Carmine Nunziata sarà l’ultimo test amichevole prima dell’inizio dell’Europeo di categoria in programma a giugno. Di seguito le parole rilasciate dal tecnico degli azzurri in conferenza stampa:

«Penso di dare la possibilità a tutti di giocare, anche perché è l’ultima partita prima dell’Europeo ed è giusto che tutti abbiano il loro spazio. Ci sono dei ragazzi nuovi e queste partite ci danno l’opportunità di valutarli: il gruppo è formato da 30-32 giocatori, poi quando ci sarà da fare delle scelte ci sarà da tenere conto di tante cose. Sebastiano Esposito e Giuseppe Ambrosino giocheranno insieme. E mi auguro che mi diano delle belle sensazioni, perché quando si andranno a fare delle convocazioni per l’Europeo bisognerà fare delle scelte. Sia Esposito che Ambrosino hanno grandi doti: Sebastiano lo ha dimostrato anche in Serie A, Giuseppe è un giocatore completo ma deve cominciare a far vedere le sue qualità».