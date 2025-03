La dormita nel secondo gol l’emblema del primo tempo dell’Italia: Germania avanti 3 a 0 all’intervallo

Si avvicina sempre di più un’eliminazione meritata per un’Italia molto deludente. Al Signal Iduna Park di Dortmund gli azzurri chiudono il primo tempo sotto 3 a 0, nonostante la sconfitta per 2 a 1 rimediata a San Siro giovedì sera. Dagli uomini di Spalletti ci si aspettava una reazione ben diversa, ma i padroni di casa hanno messo alle strette Donnarumma e compagni.

La formazione tedesca, infatti, si è presentata diverse volte nei pressi del portiere italiano, che subisce l’1 a 0 su un calcio di rigore trasformato alla perfezione da Kimmich. Subito dopo, dopo una splendida parata, sia l’ex Milan sia i compagni di reparto discutono tra di loro sull’azione terminata, ma nel frattempo lo stesso Kimmich batte il calcio d’angolo e Musiala insacca molto facilmente.

Come se non bastasse, negli ultimi secondi della prima frazione di gioco il giocatore del Bayern mette al centro e Kleindienst batte Donnarumma di testa, che compie un ottimo intervento ma quando la palla supera la linea di porta. All’Italia serviranno quattro gol, senza subirne, per andare ai supplementari: un’utopia considerando i soli quarantacinque minuti a disposizione e la prova sin qui offerta.