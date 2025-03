Salernitana verso il Palermo: Breda ha provato il centrale Guasone negli ultimi giorni

Manca una settimana all’inizio della partita della 31esima giornata di Serie B tra Salernitana e Palermo. I granata riprenderanno gli allenamenti nella giornata di martedì 24 marzo e, con Caligara e Jaroszynski che lavorano a parte e con le assenze di Bronn, Lochoshvili, Stojanovic e Wlodarczy, mister Roberto Breda ha provato diverse soluzioni negli ultimi giorni.

Infatti, il tecnico granata – si legge su TuttoSalernitana.com – ha colto l’occasione per valutare ulteriormente il centrale argentino Juan Cruz Guasone, molto sollecitato in allenamento nelle ultime settimane. Lochoshvili infatti ha avuto un contrattempo in nazionale ed è anche diffidato, così come Gian Marco Ferrari, anche lui a rischio squalifica. Non è da escludere quindi che nelle prossime settimane mister Breda debba ricorrere a Guasone, a partire dalla prossima sfida contro il Palermo.