Germania-Italia: fischi del pubblico tedesco durante l’inno degli azzurri

Tutto pronto al Signal Iduna Park per i quarti di finale di ritorno di Nations League tra Germania e Italia. Dopo la sconfitta per 2 a 1 rimediata giovedì sera, gli azzurri sono obbligati a vincere per qualificarsi alle semifinali del torneo. È da poco terminato il momento degli inni, con il pubblico di casa che ha deciso di fischiare quello italiano: probabilmente una “vendetta” dopo che a San Siro i tifosi presenti hanno riservato la stessa accoglienza agli avversari.

