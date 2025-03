Tangorra: «Playoff alla mano per il Bari, ma occhio al Palermo»

Massimiliano Tangorra ha concesso un’intervista a “La Gazzetta del Mezzogiorno“. L’ex giocatore del Bari ha parlato anche della possibilità che i biancorossi hanno di disputare i playoff, rilasciando le seguenti parole:

«Se si entrasse nei playoff, non immaginerei un Bari protagonista. Ci sono squadre superiori. Ora i punti pesano e ogni squadra deve raggiungere i propri obiettivi. Io la vedo dura. Modena, Catanzaro e Palermo puntano pure ai playoff. Obiettivo difficile, ma fattibile per il Bari. Ho visto quasi tutte le partite del Bari. Allo stadio non vado dalla finale playoff contro il Cagliari. Con questa proprietà, c’è poco da investire. Non regalo nemmeno cinque euro».