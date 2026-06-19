Mondiale 2026: Stati Uniti avanti 2-0 sull’Australia all’intervallo
Si conclude la prima frazione di gioco del match del Mondiala 2026 tra Stati Uniti e Australia. Dopo i primi 45 minuti vanno al riposo in vantaggio per 2-0 gli statunitensi, autori di un ottima prima parte di gara.
Parte forte l’Australia, che al 2′ prova subito a concludere verso la porta avversaria con un destro di Tourè che va a scaldare i guantoni di Freese. A passare in vantaggio all’11’ sono però gli Stati Uniti: Robinson lancia Balogun sull’out di sinistra, che sgasa e mette in mezzo il pallone, goffisimo Burgess che insacca il pallone alle spalle del proprio portiere.
l’Australia fa fatica nella fase di impostazione, mentre gli statunitensi vanno alla ricerca del gol del raddoppio, trovandolo nel finale di tempo con l’incornata vincente di Alex Freeman.