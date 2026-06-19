Cesena, la proprietà ha deciso: sarà Pagliuca il nuovo tecnico

Negli ultimi giorni in casa Cesena si era creato uno stallo sulla questione allenatore, con la proprietà che voleva confermare senza se e senza ma Ashley Cole, mentre il nuovo ds Andrea Mancini aveva già deciso per Guido Pagliuca.

Secondo quanto riportato da TuttoCesena.it, la famiglia Aiello ha dovuto arrendersi, mettendo da parte l’idea di confermare il tecnico inglese. A meno di clamorosi colpi di scena, sarà dunque Pagliuca il nuovo allenatore dei bianconeri, firmando un contratto annuale con rinnovo automatico fino al 2028 in caso di salvezza.





L’ufficialità è attesa per la giornata di domani, anche se il tecnico non ha ancora rescisso il suo contratto con l’Empoli, squadra allenata nella passata stagione.