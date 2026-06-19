Cesena, la proprietà ha deciso: sarà Pagliuca il nuovo tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
pagliuca empoli

Negli ultimi giorni in casa Cesena si era creato uno stallo sulla questione allenatore, con la proprietà che voleva confermare senza se e senza ma Ashley Cole, mentre il nuovo ds Andrea Mancini aveva già deciso per Guido Pagliuca.

Secondo quanto riportato da TuttoCesena.it, la famiglia Aiello ha dovuto arrendersi, mettendo da parte l’idea di confermare il tecnico inglese. A meno di clamorosi colpi di scena, sarà dunque Pagliuca il nuovo allenatore dei bianconeri, firmando un contratto annuale con rinnovo automatico fino al 2028 in caso di salvezza.


L’ufficialità è attesa per la giornata di domani, anche se il tecnico non ha ancora rescisso il suo contratto con l’Empoli, squadra allenata nella passata stagione.

Altre notizie

palermo bari serie b 2-0 (81) augello sibilli

Avellino, nel mirino Sibilli del Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Marco Baroni (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Hellas Verona, Baroni: «Sarà difficile ma possiamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Escl. Ag. Azzi: «Futuro lontano da Monza. Sul Palermo…»

Giorgio Elia Giugno 19, 2026
Luvumbo

Palermo pronto all’affondo per Luvumbo, il Cagliari fissa il prezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Tragedia a Formello

Verona, ufficiale il ritorno di Baroni: contratto fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
HLLkz1qXoAAs8lo

Radio Mana Sport Roma: “Alessandro Romano, Palermo e Bologna alla finestra. La Roma fissa il prezzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-19 153443

Südtirol, Lovisa si presenta: «Servono persone motivate. Umiltà e sacrificio non sono negoziabili»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo cesena 2-0 (59) Segre berti

Padova, Berti resta il sogno di Mirabelli: il Cesena circa 4 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
bfb1a3c09496dc7f872117eb0921c024

Lissi nel mirino della Serie B: il talento dell’Inter piace a diversi club

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Bianco lascia il Monza: ora è a un passo dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
726432281_1256863003024800_1984330617261891885_n

Mantova, arriva Jonathan Silva: rinforzo a centrocampo dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
inzaghi gardini mirri osti (12)

Tmw: “Palermo, primi contatti per Alessandro Romano. Osti punta sul talento della Roma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026

Ultimissime

pagliuca empoli

Cesena, la proprietà ha deciso: sarà Pagliuca il nuovo tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo bari serie b 2-0 (81) augello sibilli

Avellino, nel mirino Sibilli del Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Marco Baroni (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Hellas Verona, Baroni: «Sarà difficile ma possiamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Escl. Ag. Azzi: «Futuro lontano da Monza. Sul Palermo…»

Giorgio Elia Giugno 19, 2026
Luvumbo

Palermo pronto all’affondo per Luvumbo, il Cagliari fissa il prezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026