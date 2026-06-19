Avellino, nel mirino Sibilli del Bari
Continua a muoversi sul mercato l’Avellino, che guarda in casa Bari alla ricerca di rinforzi da mettere a disposizione di Alessandro Nesta in vista del prossimo campionato di Serie B.
Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il ds Aiello sta sondando il profilo di Giuseppe Sibilli, trequartista attualmente in forze nel club biancorosso. Un profilo d’esperienza quello seguito dal club irpino, con la situazione che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane anche grazie alla volontà espressa dal calciatore.