Hellas Verona, Baroni: «Sarà difficile ma possiamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Marco Baroni (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Marco Baroni (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Dopo esser ufficialmente diventato il nuovo allenatore dell’Hellas Verona, Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club, non nascondendo tutto il suo entusiasmo per esser tornato in gialloblù.

«Per me è un privilegio tornare a far parte di questi colori, di questa piazza, di questa gente – ha dichiarato Baroni – è un’emozione bellissima anche adesso ripercorrere lo spogliatoio, il campo, tornare in questi luoghi dove è ancora forte l’emozione del lavoro che è stato fatto tutti insieme, del traguardo che abbiamo raggiunto».


Il tecnico ha inoltre aggiunto: «Sono contento ed entusiasta, ho davvero la voglia e la determinazione per affrontare questa sfida. Sarà difficile, ma tutti insieme, con voglia e determinazione, possiamo vincerla. Non vedo l’ora di partire e di essere sul campo per lavorare, e di abbracciare i nostri tifosi che hanno un ruolo fondamentale e indispensabile per noi»

 

Altre notizie

Luvumbo

Palermo pronto all’affondo per Luvumbo, il Cagliari fissa il prezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Tragedia a Formello

Verona, ufficiale il ritorno di Baroni: contratto fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-19 153443

Südtirol, Lovisa si presenta: «Servono persone motivate. Umiltà e sacrificio non sono negoziabili»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo cesena 2-0 (59) Segre berti

Padova, Berti resta il sogno di Mirabelli: il Cesena circa 4 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
bfb1a3c09496dc7f872117eb0921c024

Lissi nel mirino della Serie B: il talento dell’Inter piace a diversi club

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Bianco lascia il Monza: ora è a un passo dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
726432281_1256863003024800_1984330617261891885_n

Mantova, arriva Jonathan Silva: rinforzo a centrocampo dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108) segre johnsen vasic

Tmw: “Segre nel mirino di Pisa e Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Il Resto del Carlino: “Palermo, sfida al Modena per Azzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-19 083828

Gazzetta di Modena: “Hernani resta il sogno. Ma c’è la concorrenza del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (47) pierozzi azzi

Tuttosport: “Serie B, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Luca Gotti

Gazzetta dello Sport: “Cesena, caos Pagliuca. Sampdoria su Gotti, tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026

Ultimissime

Marco Baroni (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Hellas Verona, Baroni: «Sarà difficile ma possiamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Escl. Ag. Azzi: «Futuro lontano da Monza. Sul Palermo…»

Giorgio Elia Giugno 19, 2026
Luvumbo

Palermo pronto all’affondo per Luvumbo, il Cagliari fissa il prezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Tragedia a Formello

Verona, ufficiale il ritorno di Baroni: contratto fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
HLLkz1qXoAAs8lo

Radio Mana Sport Roma: “Alessandro Romano, Palermo e Bologna alla finestra. La Roma fissa il prezzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026