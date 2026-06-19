Hellas Verona, Baroni: «Sarà difficile ma possiamo vincere»

Dopo esser ufficialmente diventato il nuovo allenatore dell’Hellas Verona, Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club, non nascondendo tutto il suo entusiasmo per esser tornato in gialloblù.

«Per me è un privilegio tornare a far parte di questi colori, di questa piazza, di questa gente – ha dichiarato Baroni – è un’emozione bellissima anche adesso ripercorrere lo spogliatoio, il campo, tornare in questi luoghi dove è ancora forte l’emozione del lavoro che è stato fatto tutti insieme, del traguardo che abbiamo raggiunto».





Il tecnico ha inoltre aggiunto: «Sono contento ed entusiasta, ho davvero la voglia e la determinazione per affrontare questa sfida. Sarà difficile, ma tutti insieme, con voglia e determinazione, possiamo vincerla. Non vedo l’ora di partire e di essere sul campo per lavorare, e di abbracciare i nostri tifosi che hanno un ruolo fondamentale e indispensabile per noi»