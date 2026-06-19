Escl. Ag. Azzi: «Futuro lontano da Monza. Sul Palermo…»

Giorgio Elia Giugno 19, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

«In questo momento non c’è nulla di concreto in merito al futuro di Azzi. Siamo in una fase nella quale si valutano le varie opportunità per il ragazzo. Palermo? Giocare in una squadra che ambisce al ritorno in Serie A sarebbe sicuramente una situazione congeniale, ma ciò non significa che giocherà sicuramente con i rosanero. Di certo il suo futuro non sarà al Monza».

Queste le riflessioni ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com di Marco Petrin, agente dell’esterno Paulo Azzi, accostato al Palermo nelle ultime ore.


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