Palermo pronto all’affondo per Luvumbo, il Cagliari fissa il prezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Luvumbo

Luvumbo fonte Lapresse - Ilovepalermocalcio.com

Il nome di Zito Luvumbo continua a occupare un posto di primo piano nelle strategie di mercato del Palermo. Secondo quanto riportato da CagliariNews24, il club rosanero starebbe seguendo con crescente interesse l’attaccante angolano del Cagliari, considerato uno dei profili ideali per aumentare velocità, imprevedibilità e profondità al reparto offensivo di Filippo Inzaghi.

Luvumbo, rientrato in Sardegna dopo l’esperienza in prestito al Maiorca, non sembrerebbe essere al centro del nuovo progetto tecnico rossoblù. Una situazione che potrebbe favorire una nuova cessione nel corso della sessione estiva di mercato.


Come evidenzia CagliariNews24, al momento non sarebbe stata ancora presentata un’offerta ufficiale da parte del Palermo, ma i contatti e i monitoraggi proseguono e la sensazione è che la società di viale del Fante possa presto passare a una fase più concreta della trattativa.

Il club rosanero starebbe valutando con attenzione la formula migliore per tentare l’affondo, mentre il Cagliari attende di capire quali saranno le reali intenzioni degli acquirenti interessati all’esterno angolano.

Sul fronte economico, il valore del cartellino del classe 2002 sarebbe diminuito rispetto alle valutazioni del passato, ma il Cagliari non avrebbe intenzione di svendere il giocatore. Secondo quanto riportato da CagliariNews24, la valutazione minima si aggirerebbe tra i 3 e i 4 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un calciatore ancora giovane e con importanti margini di crescita.

Il Palermo resta dunque alla finestra, pronto a valutare tempi e modalità dell’eventuale assalto a uno degli obiettivi più seguiti di questa prima fase di mercato.

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