Verona, ufficiale il ritorno di Baroni: contratto fino al 2028

Il Verona riparte da Marco Baroni. Il club gialloblù ha ufficializzato il ritorno del tecnico fiorentino sulla panchina dell’Hellas a partire dal 1° luglio, con un accordo valido fino al 30 giugno 2028 e opzione per un’ulteriore stagione fino al 2029.

Per Baroni si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce molto bene. L’allenatore aveva già guidato il Verona nella stagione 2023/24, centrando la permanenza in Serie A e chiudendo il campionato al tredicesimo posto. Un rapporto con i colori gialloblù che affonda le radici anche nella sua carriera da calciatore, quando vestì la maglia dell’Hellas dal 1995 al 1998, totalizzando 93 presenze e 9 reti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.





Non solo. Baroni aveva già fatto parte dello staff tecnico veronese nel campionato 2002/03, ricoprendo il ruolo di vice allenatore di Alberto Malesani.

Nel suo percorso in panchina il tecnico toscano ha conquistato due promozioni in Serie A, prima con il Benevento nella stagione 2016/17 e successivamente con il Lecce nel 2021/22. Con i salentini e con lo stesso Verona ha inoltre ottenuto importanti salvezze nella massima serie.