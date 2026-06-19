Radio Mana Sport Roma: “Alessandro Romano, Palermo e Bologna alla finestra. La Roma fissa il prezzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
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Il futuro di Alessandro Romano continua a essere uno dei temi più caldi del mercato giallorosso. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora di Radio Mana Sport Roma, sul giovane centrocampista di proprietà della Roma si registra il forte interesse di Palermo e Bologna.

Le due società seguono con attenzione il classe 2006, reduce dall’esperienza in Serie B con lo Spezia e considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Al momento, però, nessuna delle due pretendenti sarebbe vicina alla chiusura dell’operazione.


Come riferisce Filippo Biafora ai microfoni di Radio Mana Sport Roma, da Trigoria filtra comunque ottimismo sulla possibilità di definire il futuro del giocatore entro il 30 giugno. La Roma avrebbe già fissato la propria valutazione economica, chiedendo circa 8 milioni di euro per lasciar partire il giovane centrocampista.

Il Palermo, che da settimane monitora il profilo di Romano, continua a considerarlo un obiettivo importante per il centrocampo del futuro. La concorrenza del Bologna, tuttavia, rende l’operazione particolarmente complessa.

Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori sviluppi per capire se uno dei due club riuscirà ad avvicinarsi alle richieste economiche della Roma e ad assicurarsi uno dei giovani più promettenti usciti dal settore giovanile giallorosso.

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