Palermo, relax in Versilia per Gyasi: il rosanero si gode le vacanze a Forte dei Marmi
Vacanze in Toscana per Emmanuel Gyasi. L’esterno del Palermo ha condiviso nelle ultime ore una storia sul proprio profilo Instagram che lo ritrae a Forte dei Marmi, una delle località più esclusive della Versilia, meta scelta dal calciatore rosanero per alcuni giorni di relax durante la pausa estiva.
Nello scatto pubblicato sui social, Gyasi appare sorridente in un elegante completo color crema all’interno della struttura dell’Alpemare, noto stabilimento balneare della località toscana.
Per il calciatore rosanero si tratta di un momento di riposo prima dell’inizio della nuova stagione, che vedrà il Palermo impegnato nella preparazione estiva agli ordini di Filippo Inzaghi. Il club di viale del Fante è infatti al lavoro per costruire una rosa competitiva in vista del prossimo campionato di Serie B, con l’obiettivo dichiarato di lottare per la promozione.
In attesa del raduno e dell’avvio del ritiro precampionato, Gyasi si gode dunque qualche giorno di vacanza in Versilia, ricaricando le energie in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente importante per le ambizioni rosanero.