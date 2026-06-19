Catanzaro, scelto il dopo Aquilani: c’è l’intesa con Turati

Da diversi giorni si susseguono le indiscrezioni sul nuovo allenatore del Catanzaro, chiamato a raccogliere un’eredità tutt’altro che semplice, quella lasciata da Alberto Aquilani.

Sono stati diversi i nomi accostati alla panchina del Catanzaro nelle ultime settimane, ma quello emerso con maggiore insistenza è stato quello di Marco Turati. Secondo quanto riportato da calabriadirettanews.com, nelle scorse ore è stato raggiunto l’accordo tra le parti. Turati, già da alcuni giorni in città mentre la società manteneva il massimo riserbo sulla trattativa, ha firmato un contratto biennale. L’ufficializzazione è attesa a breve e potrebbe arrivare già nei primi giorni della prossima settimana



