Sudtirol, Comper su Lovisa: «La sua scelta ci rende orgogliosi, condividiamo grandi ambizioni»

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo del Sudtirol Matteo Lovisa, è intervenuto il presidente dei biancorossi Gerhard Comper, mostrandosi soddisfatto di questa scelta.

«Matteo Lovisa è un direttore sportivo giovane, estremamente competente e con i piedi per terra, dotato di idee chiare e di una forte ambizione – ha dichiarato Comper -. Siamo particolarmente soddisfatti che abbia scelto il nostro progetto nonostante l’interesse e le proposte ricevute da società prestigiose»





Il presidente del Sudtirol ha inoltre aggiunto: «Insieme vogliamo aprire un nuovo capitolo e perseguire nuove prospettive. Queste ambizioni, però, non devono restare semplici intenzioni, ma tradursi concretamente nel lavoro quotidiano e nella collaborazione di tutte le componenti del club, sia sul campo che all’interno della società»