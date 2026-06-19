Mondiale 2026, altra vittoria per gli Stati Uniti: Australia battuta 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
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Si conclude il match del Mondiale 2026 tra Stati Uniti e Australia. Ottima prestazione per gli uomini di Pochettino, che riescono a centrare la seconda vittoria, portandosi a quota 6 punti nel proprio girone.

Parte forte l’Australia, che al 2′ prova subito a concludere verso la porta avversaria con un destro di Tourè che va a scaldare i guantoni di Freese. A passare in vantaggio all’11’ sono però gli Stati Uniti: Robinson lancia Balogun sull’out di sinistra, che sgasa e mette in mezzo il pallone, goffisimo Burgess che insacca il pallone alle spalle del proprio portiere. Nel finale di tempo gli statunitensi trovano anche la rete del raddoppio con l’incornata vincente di Freeman.


Ad inizio ripresa gli Stati Uniti vanno vicini alla rete del 3-0: Innescato da Adams, Balogun va a tu per tu con Beach ma si fa rimontare da Circati che lo ferma con un provvidenziale intervento. L’Australia prova ad alzare il ritmo, nel tentativo di accorciare le distanza, ma la formazione di Pochettino è ordinata gestendo bene il doppio vantaggio e portando a casa tre punti fondamentali per la qualificazione ai sedicesimi di finale.

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