Mondiale 2026, impresa Paraguay: Turchia eliminata, decide Galarza. Scatta la prima espulsione con la nuova regola

Il Paraguay firma una delle sorprese più importanti di questa fase a gironi del Mondiale 2026 e condanna la Turchia all’eliminazione. A decidere la sfida è stato il gol lampo di Galarza, a segno dopo appena due minuti di gioco, rete che ha indirizzato una partita poi controllata con grande sacrificio dalla formazione sudamericana.

Dopo il vantaggio iniziale, il Paraguay ha abbassato il baricentro e resistito agli assalti della squadra di Vincenzo Montella, incapace però di trovare il varco giusto per riaprire il match. Nonostante il predominio territoriale e il forcing nella ripresa, la Turchia ha sbattuto contro il muro paraguayano e ha incassato la seconda sconfitta consecutiva del torneo.





La gara è stata segnata anche da un episodio destinato a fare discutere. Miguel Almirón è stato espulso per aver coperto la bocca durante una discussione con un avversario, diventando il primo calciatore a subire un cartellino rosso in applicazione della nuova normativa introdotta dalla FIFA per aumentare la trasparenza delle comunicazioni in campo.

Rimasto in inferiorità numerica, il Paraguay ha stretto ulteriormente i denti e ha difeso con ordine il preziosissimo vantaggio fino al triplice fischio.

Per la Turchia il ko ha conseguenze pesantissime: dopo la sconfitta all’esordio, la nazionale di Montella saluta infatti il Mondiale con una giornata d’anticipo. Il Paraguay, invece, rilancia con forza le proprie ambizioni qualificazione e si presenterà all’ultima giornata con concrete possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta.