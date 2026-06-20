Mondiale 2026, impresa Paraguay: Turchia eliminata, decide Galarza. Scatta la prima espulsione con la nuova regola

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
6a360fef591bf.r_d.1500-828

Il Paraguay firma una delle sorprese più importanti di questa fase a gironi del Mondiale 2026 e condanna la Turchia all’eliminazione. A decidere la sfida è stato il gol lampo di Galarza, a segno dopo appena due minuti di gioco, rete che ha indirizzato una partita poi controllata con grande sacrificio dalla formazione sudamericana.

Dopo il vantaggio iniziale, il Paraguay ha abbassato il baricentro e resistito agli assalti della squadra di Vincenzo Montella, incapace però di trovare il varco giusto per riaprire il match. Nonostante il predominio territoriale e il forcing nella ripresa, la Turchia ha sbattuto contro il muro paraguayano e ha incassato la seconda sconfitta consecutiva del torneo.


La gara è stata segnata anche da un episodio destinato a fare discutere. Miguel Almirón è stato espulso per aver coperto la bocca durante una discussione con un avversario, diventando il primo calciatore a subire un cartellino rosso in applicazione della nuova normativa introdotta dalla FIFA per aumentare la trasparenza delle comunicazioni in campo.

Rimasto in inferiorità numerica, il Paraguay ha stretto ulteriormente i denti e ha difeso con ordine il preziosissimo vantaggio fino al triplice fischio.

Per la Turchia il ko ha conseguenze pesantissime: dopo la sconfitta all’esordio, la nazionale di Montella saluta infatti il Mondiale con una giornata d’anticipo. Il Paraguay, invece, rilancia con forza le proprie ambizioni qualificazione e si presenterà all’ultima giornata con concrete possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta.

Altre notizie

Screenshot 2026-06-20 060445

Mondiali 2026, Marocco e Brasile volano: Saibari stende la Scozia, Cunha trascina la Seleção

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Screenshot 2026-06-19 225842

Mondiale 2026, altra vittoria per gli Stati Uniti: Australia battuta 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
726814445_1516681076663806_3922441317746923987_n

Mondiale 2026: Stati Uniti avanti 2-0 sull’Australia all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 19, 2026
Screenshot 2026-06-18 225538

Mondiali 2026: la Svizzera cala il poker, Bosnia battuta 4-1

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Screenshot 2026-06-18 215354

Mondiali 2026: pari a reti bianche tra Svizzera e Bosnia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
cavani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Ex Palermo, Cavani verso l’addio al Boca Juniors: il Matador pronto a una nuova sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Screenshot 2026-06-17 073415

Repubblica: “Palermo, il Mondiale unisce le comunità africane: da Capo Verde al Marocco, il tifo si sposta in città”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Screenshot 2026-06-17 060944

Mondiali 2026: Norvegia show con Haaland, Messi trascina l’Argentina con una tripletta

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Screenshot 2026-06-16 225356

Mondiali 2026: la Francia vince all’esordio, Senegal battuto 3-1

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Screenshot 2026-06-16 215534

Mondiali 2026: pari senza reti tra Francia e Senegal dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Screenshot_2026-06-15-22-58-02-016_com.twitter.android-edit

Mondiale 2026: tra Belgio ed Egitto termina 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
balgio

Mondiale 2026: Egitto avanti all’intervallo, Belgio sotto 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026

Ultimissime

6a360fef591bf.r_d.1500-828

Mondiale 2026, impresa Paraguay: Turchia eliminata, decide Galarza. Scatta la prima espulsione con la nuova regola

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo frosinone 2-0 (17) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Romano e Hernani in pole per il centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
e07ba642aa

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (90) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Avellino scatenato sul mercato. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (91) tifosi

Corriere dello Sport: “Palermo, sopralluogo UEFA al Barbera. Ufficiali le amichevoli con Melbourne City e Norimberga”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026