Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Osti lavora anche su Cassandro, Di Mario e Bonfanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
palermo frosinone 2-0 (18) osti

Il Palermo continua a muoversi su più tavoli di mercato con l’obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi una squadra il più possibile completa già per l’inizio del ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, una delle priorità della dirigenza rosanero riguarda l’arrivo di un esterno offensivo mancino capace di agire sulla corsia destra nel nuovo sistema di gioco.

Luvumbo in cima alla lista


Secondo il Giornale di Sicilia, il primo nome sul taccuino di Carlo Osti resta quello di Zito Luvumbo. L’esterno angolano del Cagliari è considerato il profilo ideale per garantire velocità, imprevedibilità e profondità al reparto offensivo di Inzaghi.

Alle spalle dell’attaccante rossoblù restano monitorate diverse alternative. Tra queste figurano Mattia Compagnon del Venezia, Manuel Marras del Mantova ed Emanuele Rao, giovane talento di proprietà del Napoli.

L’obiettivo del Palermo sarebbe quello di chiudere almeno un’operazione per il reparto offensivo prima della partenza per il ritiro estivo, consentendo così a Inzaghi di lavorare fin da subito sul 4-3-3.

Rui Modesto resta una possibilità

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, resta aperta anche la pista che porta a un ritorno di Rui Modesto. L’esterno angolano, rientrato all’Udinese dopo il prestito in Sicilia, continua a piacere alla dirigenza rosanero.

L’eventuale operazione, però, potrebbe concretizzarsi soltanto qualora il club friulano decidesse di abbassare le proprie richieste economiche rispetto ai circa 3 milioni di euro richiesti durante la scorsa finestra di mercato invernale.

Difesa: tre piste già aperte

Meno urgenti, ma comunque presenti, gli interventi nel reparto arretrato. Il Giornale di Sicilia sottolinea come il Palermo abbia già avviato diversi contatti per rinforzare la difesa.

Con il Como resta aperto il dialogo per Tommaso Cassandro, giocatore apprezzato per la sua duttilità sulla fascia destra. Proseguono inoltre i contatti con la Virtus Entella per Stefano Di Mario, mentre con l’Atalanta continua il monitoraggio su Giovanni Bonfanti, uno dei profili seguiti per il ruolo di centrale difensivo.

La strategia di Osti è chiara: arrivare all’inizio della preparazione con i primi tasselli già inseriti, così da permettere a Inzaghi di lavorare fin da subito sulla nuova identità tattica del Palermo.

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