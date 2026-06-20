Giornale di Sicilia: “Palermo accelera per Euro 2032, la UEFA promuove il percorso del Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (8) tifosi curva renzo barbera

Prosegue senza intoppi il cammino che punta a portare Palermo tra le città ospitanti di Euro 2032. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nelle ultime quarantotto ore il capoluogo siciliano ha accolto una delegazione UEFA impegnata in una serie di sopralluoghi e incontri istituzionali legati alla candidatura dello stadio Renzo Barbera.

Sopralluogo al Barbera con UEFA, Comune e City Football Group


Il momento centrale della visita si è svolto proprio all’interno dell’impianto di viale del Fante, dove i rappresentanti UEFA hanno incontrato i vertici del Comune di Palermo, del Palermo FC, del City Football Group e dello studio internazionale Populous, incaricato del progetto di riqualificazione dello stadio.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, durante il confronto sono stati illustrati gli ultimi aggiornamenti relativi al restyling del Barbera e confermati i tempi previsti dal cronoprogramma, ritenuti compatibili con le richieste dell’organismo europeo.

Dalla mostra “Palermo 125” al centro sportivo di Torretta

La visita della delegazione UEFA non si è limitata allo stadio. Nel corso della due giorni gli emissari europei hanno avuto modo di conoscere da vicino alcune delle strutture che potrebbero avere un ruolo importante durante la manifestazione continentale.

Tra le tappe figurano la mostra “Palermo 125”, ospitata presso la Biblioteca regionale, e il Palermo CFA di Torretta, destinato a diventare uno dei possibili centri di allenamento delle nazionali qualora la città venisse scelta tra le sedi ufficiali della competizione.

Apprezzamento UEFA per il lavoro svolto

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, la visita arriva alcuni mesi dopo l’incontro di marzo a Nyon, dove Comune, Palermo e Populous avevano presentato il progetto del nuovo Barbera ai vertici UEFA.

Nel frattempo le indicazioni tecniche ricevute dall’organismo europeo sarebbero state recepite e trasformate in azioni concrete. Un percorso che avrebbe raccolto il gradimento della stessa UEFA, soddisfatta dei progressi compiuti e del rispetto delle tempistiche fissate.

Luglio mese decisivo

Il prossimo passaggio fondamentale sarà rappresentato dalla formalizzazione della candidatura di Palermo tra le sedi italiane di Euro 2032, prevista entro la fine di luglio.

Sempre nello stesso mese, il 15 luglio, dovrà inoltre concludersi la conferenza decisoria dei servizi dalla quale dovrà emergere il progetto definitivo di riqualificazione del Renzo Barbera.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per consolidare una candidatura che, come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, continua a procedere secondo i tempi stabiliti.

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