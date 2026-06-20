Giornale di Sicilia: “Prime sirene per Segre, ma il Palermo fa subito muro”

Le attenzioni del mercato iniziano a farsi sentire, ma in casa Palermo non sembrano esserci dubbi sul futuro di Jacopo Segre. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista piemontese continua a essere considerato uno dei punti fermi del progetto rosanero e, nonostante gli interessamenti provenienti da altre società, la volontà del club è quella di proseguire insieme.

Segre al centro del progetto





Secondo il Giornale di Sicilia, diverse squadre avrebbero manifestato interesse per il numero 8 rosanero, tra cui Modena e Pisa, ma il Palermo non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di uno dei giocatori più rappresentativi delle ultime stagioni.

Il contratto del vice capitano scadrà nel giugno 2027, così come quelli di Ceccaroni e Gomes, ma la società affronta la situazione con serenità e senza particolari urgenze. L’orientamento è quello di valutare eventuali rinnovi nel corso della stagione, mantenendo sempre al centro gli interessi del club.

Situazione diversa per Gomes

Diverso il discorso relativo a Claudio Gomes. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista franco-guineano è tra i profili che potrebbero lasciare Palermo durante l’estate. Sul giocatore resta vivo l’interesse di diversi club, tra cui l’Avellino, e la sua posizione appare meno solida rispetto a quella di Segre.

Quattro stagioni da protagonista

Arrivato dal Torino nell’estate del 2022, Segre si è imposto fin da subito come uno degli elementi più affidabili della rosa. I numeri confermano il suo peso specifico: quattro reti nella prima stagione, sette nella seconda, tre nella terza e quattro nell’ultima annata, a cui si aggiungono complessivamente 13 assist.

Dati che raccontano l’importanza di un centrocampista capace di abbinare inserimenti, equilibrio tattico e personalità.

Vice capitano e uomo simbolo

Nel corso degli anni Segre è diventato anche uno dei leader dello spogliatoio. Oggi ricopre il ruolo di vice capitano e in più occasioni ha indossato la fascia da capitano, guadagnandosi la fiducia di tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina rosanero.

Con 149 presenze ufficiali, il centrocampista è ormai a un passo dal prestigioso traguardo delle 150 partite con la maglia del Palermo. Inoltre, quella appena conclusa è stata la sua quarta stagione consecutiva in Sicilia, un percorso che lo ha trasformato in uno dei volti simbolo del club.

Un legame speciale con Palermo

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, oltre alle prestazioni sul campo c’è un rapporto umano particolarmente forte che lega Segre alla città e ai tifosi. Un legame consolidato negli anni e rafforzato anche dalla vicinanza mostrata alla piccola Alessia, vicenda che ha toccato profondamente tutto l’ambiente rosanero.

Non a caso, lo stesso centrocampista ha più volte manifestato il proprio attaccamento al Palermo, arrivando ad affermare che non avrebbe difficoltà a immaginare il club rosanero come la squadra della sua intera carriera.

Per questo motivo, conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, gli interessamenti provenienti dal mercato vengono considerati semplici sondaggi. Il Palermo vuole ripartire anche da Segre, ritenuto una delle certezze attorno alle quali costruire il futuro.