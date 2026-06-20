Repubblica: “Euro 2032, Palermo accelera. Il Barbera si gioca l’ultimo posto disponibile”

Palermo entra nella fase decisiva della corsa a Euro 2032. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, le ultime ventiquattro ore hanno rappresentato un passaggio fondamentale nel percorso che potrebbe portare il capoluogo siciliano tra le città italiane ospitanti della manifestazione che sarà organizzata da Italia e Turchia.

Sopralluogo UEFA al Barbera





Ieri una delegazione ufficiale della UEFA ha effettuato un sopralluogo approfondito allo stadio Renzo Barbera, verificando non soltanto le condizioni dell’impianto, ma anche il contesto infrastrutturale e logistico che dovrà supportare un eventuale evento internazionale di tale portata.

Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, l’ispezione rappresenta la naturale prosecuzione del lavoro avviato negli ultimi mesi tra Palermo FC, Comune di Palermo, City Football Group e Populous, la società incaricata di sviluppare il progetto di riqualificazione dell’impianto.

Un investimento da 350 milioni

Come evidenzia Repubblica Palermo, il progetto elaborato da Populous va ben oltre un semplice ammodernamento. L’obiettivo è trasformare il Barbera in una struttura moderna, multifunzionale e perfettamente in linea con gli standard richiesti dalla UEFA.

L’investimento complessivo stimato si aggira attorno ai 350 milioni di euro. Il City Football Group sarebbe pronto a sostenere gran parte dell’operazione, mentre la Regione Siciliana ha già confermato uno stanziamento di 60 milioni di euro a sostegno del progetto.

La corsa per l’ultimo posto

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la partita si gioca anche sul piano degli equilibri territoriali. Tra le cinque sedi italiane previste per Euro 2032, tre sembrano ormai certe: Roma, Milano e Torino. Anche Firenze appare molto vicina alla conferma.

Rimarrebbe quindi disponibile un solo posto, per il quale Palermo si sta giocando le proprie carte insieme ad altre candidature, tra cui quella di Lecce, che nelle scorse settimane ha ufficializzato il proprio progetto per il Via del Mare.

Più complicata, invece, la situazione di Napoli, alle prese con le difficoltà legate al piano di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona.

Luglio mese decisivo

Il cronoprogramma è ormai definito. Il progetto definitivo dovrà essere presentato alla FIGC entro il 31 luglio, mentre il 15 luglio è prevista la conferenza decisoria dei servizi che dovrà approvare il piano definitivo di restyling del Barbera.

Successivamente sarà la Federazione a individuare le città italiane che rappresenteranno il Paese durante l’Europeo del 2032.

Intanto prende forma il calendario estivo

Nell’articolo di Repubblica Palermo, Alessandro Geraci ricorda anche gli appuntamenti della preparazione estiva della squadra di Filippo Inzaghi. I rosanero affronteranno:

18 luglio: Ingolstadt

22 luglio: Paradiso

25 luglio: Norimberga

7 agosto: Melbourne City a Perth, in Australia, per l’Anglo-Palermitan Trophy

Una data, quella del 7 agosto, che potrebbe arrivare a ridosso delle decisioni più importanti sul futuro europeo del Renzo Barbera.