Tuttosport: “Caos Sampdoria. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

La ricerca del nuovo allenatore continua a trasformarsi in un vero e proprio rompicapo per la Sampdoria. Come evidenzia Tuttosport, dopo il rifiuto di Davide Possanzini è tramontata anche la pista che portava a Fabio Pecchia, alimentando ulteriormente l’incertezza attorno al progetto blucerchiato.

L’ex tecnico del Mantova e Pecchia avrebbero infatti frenato davanti alle richieste della società sulla composizione dello staff tecnico. Un nodo che sta diventando centrale nelle trattative della Sampdoria e che rischia di complicare ulteriormente la scelta del nuovo allenatore a meno di un mese dall’inizio del ritiro estivo.





In questo scenario prende quota il nome di Luca Gotti, reduce dall’esperienza da opinionista televisivo dopo l’ultima avventura in panchina con il Lecce. Il tecnico veneto ritroverebbe a Bogliasco il danese Dan Thomassen, vice allenatore e uomo di fiducia del CEO Jesper Fredberg, elemento che rappresenta una delle condizioni considerate fondamentali dal club.

Secondo Tuttosport, restano sul tavolo anche altre candidature italiane. Tra queste figurano l’ex Verona Paolo Zanetti, che però non sarebbe del tutto convinto, Michele Mignani, genovese ed ex blucerchiato, e Moreno Longo, reduce dalla retrocessione in Serie C con il Bari. Sullo sfondo resta inoltre l’ipotesi internazionale rappresentata da Ryan Mason, sostenuto soprattutto da Nathan Walker ma meno gradito a Fredberg.

Nel frattempo il Südtirol si prepara ad accogliere Davide Possanzini. Il nuovo direttore sportivo Matteo Lovisa ha indicato l’obiettivo della salvezza diretta e di una squadra capace di proporre un calcio più propositivo. L’ex allenatore del Mantova appare il favorito assoluto per la panchina, anche se formalmente resta ancora aperta la candidatura di Giorgio Gorgone.

A Catanzaro è ormai tutto pronto per l’arrivo di Marco Turati. L’ex tecnico del Siracusa ha definito gli ultimi dettagli del contratto biennale e l’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Per lui sarà la prima esperienza in Serie B da capo allenatore.

Ufficiale anche il ritorno di Marco Baroni sulla panchina del Verona. L’allenatore toscano ha firmato un contratto biennale con opzione fino al 2029 dopo aver risolto il precedente accordo con il Torino.

Sul fronte mercato, il Palermo prova il colpo di spessore per le corsie offensive. I rosanero stanno lavorando per Zito Luvumbo del Cagliari, considerato uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto avanzato di Filippo Inzaghi. Restano monitorate anche le piste che conducono a Rao del Napoli e a Marras del Mantova. Per il centrocampo continua inoltre l’interesse verso il giovane talento della Roma Alessandro Romano.

Il Mantova ha invece ufficializzato l’arrivo del centrocampista brasiliano Jonathan Silva dal Torino con la formula del prestito e diritto di riscatto condizionato.

Tra i nomi che potrebbero animare il mercato di Serie B spunta infine Gianluca Lapadula. Dopo la rescissione con lo Spezia, l’attaccante peruviano è libero di scegliere una nuova destinazione e potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per diversi club cadetti.