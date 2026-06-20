Il Resto del Carlino: “Palermo all’assalto di Tonoli, pronta un’offerta da 4,5 milioni. Sullo sfondo anche Azzi”

Il Palermo continua a essere protagonista del mercato e avrebbe individuato in Daniel Tonoli uno degli obiettivi principali per rinforzare la rosa di Filippo Inzaghi. Secondo quanto riportato da Alessandro Troncone su Il Resto del Carlino, il club rosanero sarebbe pronto a investire una cifra importante per il difensore del Modena.

Tonoli nel mirino del Palermo





Come riferisce Il Resto del Carlino, il Palermo avrebbe già messo sul tavolo una proposta da circa 4,5 milioni di euro per il centrale gialloblù, una cifra che garantirebbe al Modena una notevole plusvalenza considerando che il giocatore era stato acquistato dalla Pergolettese per circa 300 mila euro.

Secondo Alessandro Troncone, l’offerta potrebbe addirittura salire fino a 5 milioni di euro, segnale della forte volontà dei rosanero di assicurarsi il giocatore e battere la concorrenza del Torino, attualmente il club di Serie A maggiormente interessato al difensore.

Ipotesi Brunori nell’operazione

Nell’articolo de Il Resto del Carlino viene inoltre ipotizzata una possibile contropartita tecnica per facilitare l’affare. Si tratta di Matteo Brunori, reduce dall’esperienza in prestito alla Sampdoria e accostato al Modena come possibile pedina dell’operazione.

Al momento si tratta soltanto di una suggestione di mercato. L’attaccante percepisce un ingaggio importante, vicino ai 600 mila euro, ed è legato contrattualmente al Palermo fino al 2027.

Asse caldo tra Palermo e Modena

Escl. Ag. Azzi: «Futuro lontano da Monza. Sul Palermo…»

L’asse di mercato tra Palermo e Modena non riguarderebbe soltanto Tonoli. Come sottolinea Alessandro Troncone su Il Resto del Carlino, resta vivo anche l’interesse rosanero per Paulo Azzi.

L’esterno brasiliano continua a piacere alla dirigenza siciliana, anche se in questo caso il Modena starebbe valutando la possibilità di riportare il giocatore in gialloblù, scenario che potrebbe complicare eventuali inserimenti da parte del Palermo.