Pedullà: “Accordo Palermo-Cagliari per Luvumbo. Ora manca il sì definitivo del giocatore”
Il Palermo continua a spingere per Zito Luvumbo e la trattativa potrebbe entrare presto nella fase decisiva. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, i rosanero avrebbero già raggiunto un’intesa di massima con il Cagliari per il trasferimento dell’esterno offensivo angolano.
Pedullà torna infatti su un’indiscrezione lanciata nei giorni scorsi, spiegando che il club rossoblù avrebbe aperto concretamente alla cessione del classe 2002. Un segnale importante che conferma la volontà del Palermo di puntare con decisione su uno dei profili ritenuti più adatti al sistema di gioco di Filippo Inzaghi.
Anche sul fronte economico non sembrerebbero esserci particolari ostacoli. Come riferisce Alfredo Pedullà, Luvumbo percepisce attualmente poco più di 1,1 milioni di euro lordi e il Palermo sarebbe pronto a garantirgli un ingaggio superiore.
A questo punto, il vero nodo dell’operazione sarebbe rappresentato dalla decisione finale del giocatore. L’attaccante angolano avrebbe già manifestato apertura verso la destinazione rosanero, ma manca ancora il definitivo via libera che consentirebbe di chiudere l’affare.
Nelle ultime settimane si era mosso anche il Maiorca, interessato a riportare in Spagna il calciatore dopo la recente esperienza nella Liga. Tuttavia, secondo quanto riportato da Pedullà, in questa fase i riflettori sono puntati soprattutto sul Palermo, che resta in pole position per assicurarsi le prestazioni dell’esterno offensivo.