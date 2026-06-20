Clamoroso in Serie C: Ronaldinho riparte dal Ravenna, sarà tesserato e investirà nel club

Una notizia destinata a fare il giro del mondo. Ronaldinho, leggenda del calcio brasiliano e Pallone d’Oro 2005, è pronto a legarsi al Ravenna in una delle operazioni più sorprendenti degli ultimi anni.

Come riportato da TuttomercatoWeb, l’ex stella di Barcellona, Milan e della Nazionale brasiliana verrà formalmente tesserata dal club romagnolo, attualmente impegnato in Serie C. Non si tratta però di un ritorno al calcio giocato a tempo pieno: l’operazione ha una forte componente imprenditoriale e promozionale.





Secondo quanto emerso, Ronaldinho entrerà infatti nel progetto del Ravenna anche come investitore, affiancando il piano di crescita portato avanti dalla proprietà guidata da Ignazio Cipriani. Il brasiliano dovrebbe effettuare una sola apparizione ufficiale in campo, trasformando l’evento in un appuntamento mediatico di richiamo internazionale.

La presentazione ufficiale è prevista il 23 giugno a Miami, dove verrà organizzato un evento dedicato al nuovo progetto del club giallorosso. Ronaldinho sarà poi protagonista anche ad agosto durante la presentazione della squadra.

Per celebrare l’arrivo del campione brasiliano, il Ravenna avrebbe inoltre deciso di inserire un dettaglio speciale nella nuova maglia ufficiale: la tradizionale “R” di Ravenna verrà infatti integrata con il celebre marchio R10, simbolo che ha accompagnato la carriera di Ronaldinho in tutto il mondo.

A distanza di anni dal suo ritiro, uno dei calciatori più iconici della storia del calcio torna così sotto i riflettori, questa volta come volto e ambasciatore di un progetto che punta a dare visibilità internazionale al Ravenna.