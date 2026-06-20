Di Marzio: “Torino e Genoa su Tonoli, il Modena chiede 5 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 20, 2026
tonoli

Daniel Tonoli accende il mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Torino e Genoa hanno messo nel mirino il difensore centrale del Modena, tra i profili più apprezzati emersi nell’ultimo campionato di Serie B.

Il centrale classe 2002 è seguito con attenzione sia dai granata sia dai rossoblù, che stanno valutando un investimento per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il Modena, però, non intende fare sconti e per lasciar partire il giocatore avrebbe fissato una valutazione di circa 5 milioni di euro.


Tonoli si è messo in evidenza nell’ultima annata con prestazioni solide e continue, attirando l’interesse di diversi club della massima serie. Al momento Torino e Genoa sembrano essere le società più concrete sul difensore gialloblù, con la situazione che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

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