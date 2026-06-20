Giornale di Sicilia: “Palermo, Romano e Hernani in pole per il centrocampo”

Il centrocampo sarà uno dei reparti maggiormente interessati dagli interventi del Palermo in questa sessione di mercato. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero è al lavoro per consegnare a Filippo Inzaghi almeno due o tre nuovi innesti in mediana, con l’obiettivo di aumentare il livello competitivo della rosa e creare una concorrenza reale ai titolari.

Romano, contatti sempre più intensi con la Roma





Secondo il Giornale di Sicilia, si fanno sempre più fitti i contatti con la Roma per Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 che nella seconda parte della scorsa stagione ha maturato esperienza in Serie B con la maglia dello Spezia.

Il giovane giallorosso piace per qualità tecniche, corsa e capacità di impostazione. A Palermo potrebbe rappresentare l’alternativa ideale a Palumbo, condividendone il piede mancino, ma all’occorrenza sarebbe in grado di agire anche davanti alla difesa nel ruolo di regista.

La trattativa resta complessa soprattutto per la valutazione fissata dalla Roma, che si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’operazione potrà realmente decollare e quale formula verrà eventualmente individuata.

Hernani scala le gerarchie

Tra i profili di maggiore esperienza, nelle ultime ore avrebbe guadagnato posizioni Hernani. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il centrocampista brasiliano del Monza è uno dei nomi più apprezzati da Inzaghi, che lo ha già allenato ai tempi della Reggina.

Il Monza non considera il giocatore incedibile e il rapporto tra tecnico e calciatore potrebbe facilitare un eventuale dialogo tra le parti.

Restano vive le piste Estevez e Marin

Nella lista di Carlo Osti continuano a figurare anche Nahuel Estevez e Marius Marin, entrambi in scadenza rispettivamente con Parma e Pisa. Due profili che garantirebbero esperienza e affidabilità a un reparto destinato a cambiare volto nelle prossime settimane.

Si raffredda invece la pista che porta a Simone Trimboli. Il Mantova, infatti, non sembrerebbe disposto a ridurre la richiesta economica, fissata intorno ai 2 milioni di euro, cifra che al momento frena l’operazione.

Obiettivo: un rinforzo già per il ritiro

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, il Palermo punta ad arrivare al ritiro estivo con almeno un nuovo centrocampista già a disposizione di Inzaghi. Un’esigenza che potrebbe diventare ancora più urgente qualora l’Avellino decidesse di affondare il colpo per Claudio Gomes, da tempo nel mirino degli irpini.