Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il mercato continua a muoversi anche in Serie A e, come riportato dal Corriere dello Sport, il Como accelera per rinforzare il centrocampo mentre Genoa, Venezia, Torino e Monza lavorano su operazioni importanti in vista della prossima stagione.

Il Como ha definitivamente risolto le questioni burocratiche legate ai termini di pagamento per Kaiki. L’operazione con il club brasiliano resta quindi confermata sulla base di 14 milioni di euro più un milione di bonus e il terzino sarà presto a disposizione di Cesc Fabregas. Dopo aver salutato ufficialmente Sergi Roberto e Alberto Moreno, entrambi in uscita a parametro zero, il club lariano ha concentrato le proprie attenzioni su Luis Milla del Getafe.





Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo ha già dato il proprio assenso al trasferimento e resta da definire l’intesa tra i due club, vicina sulla base di circa 6 milioni di euro. Fondamentale, ancora una volta, il lavoro svolto personalmente da Fabregas, che avrebbe convinto il giocatore illustrandogli il progetto tecnico del Como.

Sul fronte Genoa è arrivata l’ufficialità del riscatto di Tommaso Baldanzi dalla Roma. I rossoblù continuano inoltre a dialogare con il Frosinone per prolungare la permanenza in Ciociaria del difensore Gabriele Calvani attraverso un nuovo prestito. Il club laziale attende una risposta definitiva alla proposta presentata nelle ultime ore.

Sempre in casa Genoa prende quota anche la suggestione Stephan El Shaarawy. L’attaccante, svincolato dopo l’esperienza alla Roma, ha ricevuto offerte da diverse società, tra cui il Venezia. Tuttavia, il rapporto privilegiato con Daniele De Rossi potrebbe rappresentare un elemento determinante nella scelta finale del calciatore.

Proprio il Venezia si conferma molto attivo sul mercato offensivo. Il club lagunare ha presentato un’offerta da circa 4 milioni di euro per Che Adams, attaccante scozzese che rappresenta uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto avanzato della squadra di Giovanni Stroppa. Il pressing dei veneti prosegue con decisione e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi significativi.

Il Torino continua invece a spingere per Niccolò Fortini. I granata hanno messo sul tavolo una proposta da 5 milioni di euro per il laterale della Fiorentina e attendono una risposta dal club viola. Fortini è considerato il profilo ideale per rinforzare la corsia laterale e rappresenta una delle priorità del mercato estivo piemontese.

Novità anche sulle panchine. Dopo la risoluzione consensuale con il Monza, Paolo Bianco è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Pisa. I brianzoli hanno invece scelto Ivan Juric come successore dopo una lunga fase di valutazioni. Il tecnico croato guiderà il Monza nel campionato di Serie A 2026/27.

Tra i temi più caldi del mercato internazionale continua infine a esserci il futuro di Sandro Tonali. Come evidenzia il Corriere dello Sport, l’eventuale trasferimento del centrocampista italiano al Tottenham potrebbe innescare un importante effetto domino nel mercato europeo dei centrocampisti. Gli Spurs, su indicazione di Roberto De Zerbi, hanno già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, ma il Newcastle continua a chiedere circa 100 milioni di euro per lasciarlo partire.

Chiude il quadro l’Udinese, che ha ceduto a titolo definitivo il portiere Razvan Sava all’Universitatea Craiova. Il club friulano ha comunque mantenuto un diritto di recompra sul giovane estremo difensore romeno.