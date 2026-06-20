Corriere dello Sport: “Avellino scatenato sul mercato. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Giornata ricca di movimenti tra panchine e mercato in Serie B. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Verona ha ufficializzato il ritorno di Marco Baroni, mentre il Catanzaro è pronto ad affidare la propria panchina a Marco Turati. Nel frattempo l’Avellino continua a essere una delle società più attive sul mercato.

L’Hellas Verona ha annunciato il ritorno di Marco Baroni, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Per il tecnico toscano si tratta di un ritorno in una piazza che conosce bene, sia da allenatore sia da ex calciatore. Baroni aveva infatti già guidato gli scaligeri nella stagione 2023/24, centrando la salvezza in Serie A. Contestualmente, Paolo Bianco ha risolto consensualmente il proprio contratto con il Monza dopo la promozione conquistata e si prepara a iniziare una nuova avventura sulla panchina del Pisa, con un accordo biennale corredato da opzione fino al 2029.





Tra le società più dinamiche continua a esserci il Mantova. I virgiliani hanno definito l’arrivo dal Torino del centrocampista brasiliano Silva Pertinhes, classe 2004, che approda in prestito con opzione di riscatto. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il club lombardo ha già raggiunto un’intesa con il Verona per il giovane terzino sinistro Davide De Battisti e lavora per chiudere anche l’operazione Federico Chinetti dal Como.

Movimenti anche in casa Spezia, che ha salutato ufficialmente Gianluca Lapadula. L’attaccante peruviano ha risolto consensualmente il contratto e proseguirà la propria carriera all’Universitario de Deportes di Lima, allenato da Hector Cuper.

L’Avellino prosegue invece la costruzione della rosa che affronterà il prossimo campionato cadetto. Il Corriere dello Sport sottolinea come siano ormai ai dettagli le operazioni che porteranno in Irpinia Giacomo Faticanti dalla Juventus e Emanuele Pecorino. Per il centrocampista è prevista la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei bianconeri, mentre l’attaccante dovrebbe arrivare a titolo definitivo. Non finisce qui: gli irpini continuano a lavorare per un trequartista e la corsa sembra ristretta a Luis Hasa e Rares Ilie, con il romeno del Nizza attualmente in vantaggio. Sempre viva, inoltre, la pista che porta al finlandese Niklas Pyyhtiä del Bologna.

In Toscana l’Arezzo continua a blindare le proprie certezze. Il Corriere dello Sport riferisce che sono vicini i rinnovi dei centrocampisti Mawuli, Ionita e Chierico, mentre è ormai in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà in amaranto il portiere dell’Udinese e della Nazionale Under 20 Alessandro Nunziante.

Capitolo panchine: manca soltanto l’annuncio ufficiale per Marco Turati al Catanzaro. Dopo i contatti con diversi profili, il direttore sportivo Ciro Polito ha scelto l’ex collaboratore di Vincenzo Italiano, pronto a vivere la sua prima esperienza da allenatore in Serie B. Una scommessa importante per i giallorossi, reduci da tre partecipazioni consecutive ai playoff.

Sul fronte mercato si muove anche il Modena. Secondo il Corriere dello Sport, i canarini sono vicinissimi al centrocampista Jonas Harder della Fiorentina, giocatore già allenato da Daniele Galloppa nelle giovanili viola. Il direttore sportivo Nereo Bonato ha inoltre incontrato gli agenti di Giuseppe Ambrosino, rientrato al Napoli dopo il prestito, e ha effettuato un sondaggio anche per il giovane Emanuele Rao. Restano aperti i dialoghi per riportare in Emilia Paulo Azzi.

Per quanto riguarda le uscite, Kleis Bozhanaj e Giuseppe Caso rientrano rispettivamente da Reggiana e Monza dopo il mancato riscatto. Caso potrebbe anche restare in gialloblù. Attenzione infine a Daniel Tonoli, valutato circa cinque milioni di euro e seguito da diversi club di Serie A, con il Genoa particolarmente interessato, mentre sul giovane Wiafe si registrano apprezzamenti da parte di diverse società della massima serie.